Tvpertutti.it - Mara Venier, record stagionale a Domenica In: focus e ascolti TV

La puntata diIn andata in onda il 26 gennaio 2025 ha registrato undiper Rai1, confermandosi come uno dei programmi più seguiti del weekend. Con una media di 2.804.000 telespettatori e il 22,3% di share (prima parte 3.234.000 telespettatori con una share del 23,9%; seconda parte 2.374.000 telespettatori e 20,7% di share) il contenitorele condotto dasi è distinto soprattutto nella prima parte superando i 3.087.000 telespettatori (22,4% share) di Amici di Maria De Filippi. Il boom diIn conferma la maestria dinel gestire un programma capace di unire emozioni, leggerezza e argomenti di spessore.Il successo della puntata è stato garantito da un cast di ospiti d'eccezione, scelti con cura dagli autori. Tra i protagonisti della giornata figurano nomi come Gianni Morandi, Paola Minaccioni, Pierpaolo Pretelli e Monsignor Domenico Sorrentino, quest'ultimo intervenuto per parlare della prossima beatificazione di Carlo Acutis, prevista il 27 aprile durante il Giubileo 2025.