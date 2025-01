Primacampania.it - Il rabbino di Napoli: “L’antisemitismo è in crescita, ma la memoria è la nostra forza”

Leggi su Primacampania.it

, a lungo rimasto nascosto nelle pieghe della società, ha purtroppo trovato nuovo spazio per emergere, spesso alimentato dalla confusione tra lo Stato di Israele e il popolo ebraico. Questo ritorno preoccupante è stato sottolineato da Cesare Moscati,capo della comunità ebraica di, durante la cerimonia in via Luciana Pacifici in occasione della Giornata della.“Il problema nasce dal fatto che non si fa distinzione tra Israele e gli ebrei, e questo ha riportato a galla, nel modo peggiore, vecchi pregiudizi mai del tutto sopiti,” ha dichiarato Moscati. “Le iniziative come questa sono fondamentali, specialmente oggi, in un periodo in cui assistiamo a una recrudescenza del, non solo a, ma anche in città come Milano, Bologna e Roma.