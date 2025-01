Spazionapoli.it - Clamoroso Dorgu, c’è una nuova pretendente: tifosi del Napoli preoccupati!

Leggi su Spazionapoli.it

Il futuro di Patrickcontinua ad essere in bilico. Intanto, si è inserita unaper l’acquisto del danese. Il mercato invernale delcontinua ad essere ricco di sorprese. I nomi sul taccuino del DS Manna sono davvero tanti, ma il club azzurro ha scelto degli obiettivi precisi su cui puntare. Tra questi, ci sarebbe anche l’attuale difensore del Lecce che però piace anche ad altri. Nelle ultime ore, però, sarebbe nata unaipotesi del tutto inedita.La Juventus si inserisce per: è un obiettivo di GiuntoliSono giorni molto caldi per Patrick. Il difensore del Lecce potrebbe lasciare la Puglia da un momento all’altro, ma la sua prossima destinazione continua ad essere incerta. Sulle tracce del danese ci sono diversi club, in modo particolaree Manchester United.