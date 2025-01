Oasport.it - Biathlon, pagella tricolore primo quadrimestre. L’Italia maschile in linea con le aspettative

Leggi su Oasport.it

Il 2024-25 delè giunto alla sua metà concettuale, poiché si sono completate sei tappe. Quelle iniziali, atte a stabilire i valori in campo e porre le basi per la parte cruciale dell’inverno. Se fossimo a scuola, sarebbe la fine del. Tempo di bilanci, dunque. Non di pagelle, sia chiaro. Perché le valutazioni possono essere espresse, con cognizione di causa, solo da chi ha il titolo per farlo. Qui si analizza l’accaduto, senza lanciarsi in giudizi.Orbene, si può affermare che Tommaso Giacomel sia esattamente dove ci si aspettava potesse essere. Attorno alla decima posizione della classifica generale e con qualche exploit al proprio attivo. Sarebbe bastata la vittoria nella mass start di Ruhpolding a rendere positivo il ruolino di marcia, ma si è aggiunto “qualcosa” anche nella successiva tappa di Anterselva.