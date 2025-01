Lanazione.it - Violenza sulle donne: più uomini in carcere

Un’analisi a parte è riservata ai reati condove vittime sono le. Le misure cautelari per questi reati sono in aumento. Nello specifico. La custodia cautelare passa da 32, nel periodo 1 luglio - 30 giugno 2023, a 40 nel periodo successivo 1 luglio ’23 fino al 30 giugno ’24. Gli arresti domiciliari da 11 a 15. E il divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla parte offesa da 69 a 97. Per gli arresti domiciliari con il braccialetto elettronico da 2 a 23. L’obbligo di dimora da 3 a 12. Stabili, invece, l’allontanamento dalla casa familiare (lieve inflessione) e l’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria (4). In calo il divieto di dimora. Per quanto riguarda la casa di cura e custodia si passa da 3 a 4, mentre per altre misure che non prevedono la custodia, da 4 a 8.