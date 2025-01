Ilfattoquotidiano.it - “Truppe europee in Groenlandia”: l’idea del presidente della commissione militare Ue. Trump: “La prenderemo, garantiamo libertà”

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

inper difendere l’integrità territorialeDanimarca dalle mire espansionistiche degli Stati Uniti. A ipotizzarlo è stato Robert Brieger,dell’Unione europea, il più alto organocomunitario, nel corso di un’intervista al quotidiano tedesco Welt am Sonntag. Dopo la chiamata di fuoco tra Donalde la premier danese Mette Frederiksen, nella quale il tycoon ha ribadito la sua volontà di annettere l’isola, il tema da apparente boutade sta allarmando i vertici dell’esecutivo di Copenaghen. Ma evidentemente la questione è già dibattuta anche a livello Ue.“A mio avviso, avrebbe perfettamente senso non solo stazionare le forze statunitensi in, come avviene attualmente, ma anche prendere in considerazione di stazionare soldati dell’Ue lì”, ha detto Brieger.