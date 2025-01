Iltempo.it - Stop di Bogotà agli aerei dei migranti, l'ira di Trump: "Ritorsione d'emergenza"

Il presidente degli Stati Uniti Donaldha annunciato di aver ordinato una serie di misure di, tra cui dazi doganali, contro la Colombia per aver respinto glimilitari che trasportavano immigrati illegali deportati dStati Uniti. Donaldha dichiarato sul suo social network Truth di aver ordinato «decisive misure did'» in risposta alla decisione del presidente colombiano Gustavo Petro. Tra queste, una tassa del 25% su tutte le merci colombiane che entrano negli Stati Uniti, che sarà aumentata al 50% tra una settimana, e un divieto di viaggio per gli esponenti del governo colombiano. Sanzioni lampo dopo la mossa diche ha annunciato di aver impeditomilitari statunitensi che trasportanodeportati di entrare nel Paese e si è unitaappelli del Brasile affinché il governo ditratti i suoi cittadini con «dignità».