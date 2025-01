Slot salva il liverpool perfetto dopo la vittoria di Ipswich

Leggi su Justcalcio.com

2025-01-25 20:42:00 Riportiamo fedelmente quest’ultima notizia pubblicata pochi minuti fa sul web, sull’ottimo sito 101greatgoals:Laper 4-1 disuquesto pomeriggio è stata praticamente la “performance perfetta”, secondo Boss Arne.Cody Gakpo ha continuato la sua bella stagione con un tutore, con Dominik Szoboszlai e Mohamed Salah anche sul bersaglio perche ha mantenuto il vantaggio di sei punti sull’Arsenal in cima al tavolo.Jacob Greaves ha tirato indietro uno in ritardo per, ma sono stati surclassati per gran parte del pomeriggio e ora hanno concesso 10 gol in due partite per vedere aumentare le loro paure della retrocessione.Un selfie dai rossi sul referto pic.twitter.com/kqf2pbhebb–FC (@LFC) 25 gennaio 2025La prima svolta ha aperto la strada allaL’obiettivo iniziale di Szoboszlai è stato cruciale, secondoolandese, che ha detto: “È stato alcune volte ora che abbiamo giocato a una partita in casa che abbiamo subito un goal all’inizio del gioco, ma penso che oggi sia il modo in cui vuoi iniziare Il gioco: eravamo aggressivi, dominanti.