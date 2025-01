Oasport.it - Sci alpino, il superG di Garmisch è a forte rischio. Condizioni meteo al limite

Possibili rischi per ildi-Partenkirchen? Sembra proprio di sì. Il circo bianco, stamattina, si è svegliato con una brutta vista davanti ai propri occhi: unanevicata che, nelle scorse decine di minuti, ha creato non pochi problemi nella rinomata località tedesca.Nell’ultima ora, peraltro, non è soltanto la neve ad aver creato dei seri problemi soprattutto nella parte alta, ma c’è anche pioggianella zona del traguardo. Un quadro complicatissimo, che mette ala competizione.Sarebbe anche un gran peccato in chiave Italia, viste anche le prestazioni delle azzurre con particolare riferimento a Federica Brignone e Sofia Goggia, duellanti in casa nelle ultime settimane e ieri divise da un solo centesimo.Al via oggi dovrebbero esserci Laura Pirovano, Elena Curtoni, le già citate Brignone e Goggia, Marta Bassino, Roberta Melesi, Asja Zenere, Vicky Bernardi e Nicol e Nadia Delago.