Perché Trump torna a designare gli Houthi come terroristi

Il 22 gennaio, il presidente statunitense, Donald, ha firmato un ordine esecutivo che avvia il processo di ridefinizione dei ribellidello Yemenorganizzazioneca straniera (Fto). La decisione si basa sugli attacchi condotti dal gruppo, sostenuto dall’Iran, contro navi da guerra statunitensi nel Mar Rosso e sugli attacchi con droni e missili balistici contro Israele, Arabia Saudita ed Emirati Arabi Uniti, in solidarietà con Hamas a Gaza.La mossa segna un’inversione rispetto alla politica dell’amministrazione Biden, che aveva rimosso glidalla lista Fto nel 2021, pochi mesi dopo l’insediamento — anche nella speranza di innescare un processo diplomatico per chiudere la guerra civile in Yemen, che da oltre dieci anni destabilizza il Paese e la regione, con effetti diretti su Arabia Saudita ed Emirati Arabi Uniti, e poi in generale nell’intero Indo-Mediterraneo.