Ilfattoquotidiano.it - “Non siamo gendarmi”: bar e locali contro il decreto di Piantedosi. Il codice del cliente modello e i compiti dei gestori: le linee guida

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Il nuovo condice di condotta dei clienti deipubblici diventa un decalogo anche per gli esercenti, “invitati” a investimenti e aumento di responsabilità. E ora le associazioni degli esercizi pubblici protestano e chiedono un tavolo di confronto al ministro dell’Interno Matteoche ha firmato il. Il Viminale ha precisato che le prescrizioni in realtà si basano sulla volontarietà delle azioni deima al momento non è bastato a placare gli animi.La posizione più dura è quella di Fiepet Confesercenti che giudica il provvedimento “inaccettabile“. Il“ricalca la visione del Tulps”, il Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, che però, fa notare il presidente Giancarlo Banchieri, è del 1931. Nel regiodi allora i pubblici esercizi erano visti “come potenziali luoghi di aggregazione di soggetti poco raccomandabili, da sorvegliare così come gli stessi