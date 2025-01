Ilgiorno.it - L’orrore nell’ex carcere. Le prime voci delle donne

Leggi su Ilgiorno.it

Un denso palinsesto di iniziative (fino al 16 febbraio) per celebrare il 27 gennaio, Giorno della Memoria, e per non dimenticaredella Shoa. L’hanno realizzato il Comune di Bergamo e l’Isrec (Istituto bergamasco per la storia della resistenza e dell’età contemporanea). Tra le iniziative, spicca quella organizzata nell’atrio di Palazzo della Libertà, che è stata Casa littoria,, simbolo dell’epoca fascista e oggi è luogo di cultura: nell’atrio sono allestiti piccoli salotti con un televisore, ad evocare quelle "tiepide case" di cui Primo Levi scriveva in “Se questo è un uomo“. Qui si ascolteranno leche perraccontaronodei campi di concentramento, insieme a quella di Levi. L’installazione audiovisiva “Nelle vostre tiepide case. Un coro diper il Giorno della Memoria“ sarà inaugurata domani alle 17,30 e sarà l’occasione anche per ricordare Angelo Bendotti, presidente Isrec, venuto a mancare lo scorso dicembre.