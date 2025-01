Spazionapoli.it - L’Inter risponde al Napoli: successo netto contro il Lecce

Leggi su Spazionapoli.it

Dopo la vittoria delcontro la Juventus arriva la risposta delagevole contro il Lecce di Giampaolo.Ilchiama. Dopo ildella squadra di Antonio Conte contro la Juventus, i nerazzurri non si fermano e vincono in scioltezza contro il Lecce. La squadra di Simone Inzaghi, anche senza gli indisponibili Calhanoglu e Acerbi, manda un messaggio chiaro agli azzurri: la sfida per il titolo è apertissima.non si ferma: quattro reti al Lecce perre agli azzurriLa corsa scudetto trae Inter è più accesa che mai. La squadra di Simone Inzaghiagli azzurri vincendo per 4 a 0 contro il Lecce nel match del Via del Mare. Le reti di Frattesi e Lautaro Martinez indirizzano la gara già nella prima frazione, con i gol di Dumfries e Taremi (su calcio di rigore) che sigillano il risultato nella ripresa.