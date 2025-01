Juventusnews24.com - Kolo Muani lascia il segno all’esordio: «Non è da tutti, e ha fatto intuire che…». La pagella del francese

di Redazione JuventusNews24il: la Gazzetta dello Sport oggi in edicola valuta così la prestazione dell'attaccante arrivato dal PSGTra i protagonisti della sfida tra Napoli e Juventus, big match di questa ventiduesima giornata di campionato vinto dalla squadra di Conte, c'era anche e soprattutto il nuovo arrivato Randal. La Gazzetta dello Sport ha valutato come segue la sua prestazione.6,5 – Segnare al primo tentativo in una nuova squadra non è da. Poco servito, mache sarà utili alla causa bianconera. Vlahovic s.v.