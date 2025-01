Spettacolo.periodicodaily.com - Il Nuovo Album del Duo Pop Daudia, “Il Nostro Tempo”

Venerdì 24 gennaio, il duo pop, formato dai cantautori e polistrumentisti Claudia Pasquariello e Davide Maiale, presenta il loro“IL”.Fuori dal 24 gennaio “Il” del duoVenerdì 24 gennaio, il duo pop, formato dai cantautori e polistrumentisti Claudia Pasquariello e Davide Maiale, presenta il loro“IL” (disponibile su Play & Oracle Records / JustPushPlay). L’è anticipato dal singolo “RIVOLUZIONE”, già disponibile in radio e in digitale, e il video del brano può essere visto su YouTube qui.Un Viaggio Musicale Intimo e Sperimentale“IL” è un’opera che raccoglie 11 tracce originali, tutte scritte e composte dai due artisti. Il disco, dalle sonorità variegate che spaziano dall’elettropop al country, passando per brani orchestrali e acustici, rappresenta il risultato di una continua ricerca e sperimentazione nell’universo del pop.