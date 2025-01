Nerdpool.it - I 7 personaggi più sottovalutati della saga di Jurassic Park

Quando si pensa a, i veri protagonisti sono i dinosauri. Tuttavia, non bisogna dimenticare il contributo fondamentale degli esseri umani che popolano questa iconicacinematografica. Secome Ian Malcolm o Ellie Sattler sono diventati indimenticabili, ci sono altri che meritano maggiore attenzione per il loro ruolo nel rendere unica questa storia.Ecco i 7piùdi.Dennis Nedry“Dodgson! Dodgson! Abbiamo Dodgson qui!” – questa e altre battute di Dennis Nedry (Wayne Knight) sono entrate nella cultura pop. Ma Nedry non è solo un concentrato di frasi memorabili. Knight interpreta ilo con una vulnerabilità unica, trasformandolo in un traditore imperfetto e disordinato, più umano che caricaturale. La sua goffaggine e le sue ambizioni lo rendono un villain indimenticabile.