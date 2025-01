Oasport.it - Hockey pista: Trissino archivia la pratica Follonica nel sedicesimo turno di Serie A, pari per Forte

Continua a passo spedito il percorso di, squadra che ha consolidato la sua leadership nel Campionato diA1 2024-2025 disuanche dopo il: la formazione nello specifico si è imposta nel big match contro, volando a quota 42 nella classifica, a cinque lunghezze dalla prima inseguitrice, Lodi. Ma andiamo con ordine: gli uomini di Thiago Sousa hanno sconfitto la compagine toscana con un roboante 6-1, punteggio che descrive una disputamente mai messa in discussione. Non si fermano neanche i lodigiani, artefici di un ottimo 5-3 ai danni di Saronno. Si dividono la posta invecedei Marmi e Bassano, formazioni che hanno dato vita ad un bellissimo vìs-a-vìs terminato per 4-4 per via di una fantastica rimonta dell’Ubroker maturata negli ultimi tre minuti.