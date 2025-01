Panorama.it - Wine&Siena: un weekend per gli amanti del vino

Si alza il sipario sulla decima edizione di Wine&Siena, un evento dedicato alle eccellenze enologiche che si svolge nel suggestivo contesto del Santa Maria della Scala e di Palazzo Squarcialupi. Promosso da Helmuth Köcher, Patron del Merano WineFestival, e Stefano Bernardini, presidente di Confcommercio Siena, l’evento — in scena fino al 27 gennaio — accoglie produttori e visitatori a Siena per un’immersione nella selezione di wine&food.In questi tre giorni, la città si conferma come una delle capitali delin Italia, celebrando dieci anni di degustazioni, visite, approfondimenti e masterclass, dal suo esordio nel 2015 fino alla prima edizione a fine gennaio 2016.Wine&Siena è un patrimonio culturale, un connubio di arte e delle migliori produzioni vinicole, premiate con il prestigioso The WineHunter Award.