Ilfattoquotidiano.it - Sciopero dei treni, 24 ore di disagi dalle 21 di sabato 25 gennaio: gli orari dell’agitazione e i convogli garantiti

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Inizia oggi,25, alle 21 lodi 24 ore del gruppo Ferrovie dello Stato. Indetta per il rinnovo del contratto dai sindacati autonomi Cub Trasporti, Usb ed Sgb e riguardante il personale del Gruppo Fs,talia, Trenord etalia Tper, l’agitazione durerà fino alle 20,59 di domenica 26e potrebbe avere, fanno sapere datalia, un impatto “significativo” sulla circolazione ferroviaria. A rischio non solo iregionali ma anche gli Intercity e le Frecce e, rende noto la compagnia privata Italo, anche i loropotranno subire sostanziali variazioni.Gli effetti, ha spiegato la società ferroviaria in una nota, “in termini di cancellazioni e ritardi” potranno verificarsi anche “prima e protrarsi oltre l’o di terminesindacale”.