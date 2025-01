Cinemaserietv.it - Qual è il significato della bambina col cappotto rosso in Schindler’s List?

Leggi su Cinemaserietv.it

Lacoldiè senza dubbio una delle icone più note e memorabilistoria del cinema; ma cosa significa davvero, la sua presenza, a colori, in un film in bianco e nero?Negli anni, si sono susseguite varie, e spesso fantasiose, interpretazioni su questo inserimento – di natura ‘fantastica’ – in un film che affonda i piedi nel più completo realismo. Si è parlato principalmentecome simbolo dell’innocenza del popolo ebreo portato al massacro nei campi di concentramento: è lo stesso Spielberg a dare però una chiave di lettura legata alla speranza, ma anche a una critica di stampo politico sul mancato interventismo degli Alleati nella questionesoluzione finaleDurante una conversazione con James Cameron, nel 2011, riportata da Far Out Magazine, Spielberg spiegava infatti“Schindler, nel libro da cui il film è tratto racconta di aver notato unache, durante la brutale liquidazione del ghetto ebraico di Cracovia, sembrava come ignorata e lasciata in pace.