3DS 3DS Cartridge Fixer Tool 1.4 | La soluzione per riparare giochi corrotti sulle tue cartucce 3DS

Se i tuoi giochi 3DS si rifiutano di partire o crashano spesso, non disperare: il nuovo 3DS Cartridge Fixer Tool versione 1.4 è la soluzione che cercavi. Grazie alla sua integrazione in GodMode9 modificato, permette di riparare facilmente i dati corrotti nella NAND della cartuccia, restituendo vita ai tuoi titoli preferiti. Scopri come questa innovativa funzionalità può salvare le tue avventure virtuali e migliorare la tua esperienza di gioco.

Se hai dei giochi 3DS che non si avviano piĂą  o crashano frequentemente, potrebbe trattarsi di un problema di corruzione dei dati nella NAND flash  della cartuccia. Fortunatamente, esiste uno strumento sperimentale che può aiutarti a ripararli: il 3DS Cartridge Fixer Tool, integrato in una versione modificata di GodMode9. NovitĂ nella versione 1.4: Opzione “Skip”. Nell’ultima versione, è stata introdotta una nuova funzionalitĂ sperimentale:  Tieni premuto X  quando selezioni l’opzione “Fix cartridge corruption”: Se un blocco di dati non si ripara dopo 500 tentativi, verrĂ Â saltato  invece di continuare all’infinito. 🔗 Leggi su Gamesandconsoles.net © Gamesandconsoles.net - [3DS] 3DS Cartridge Fixer Tool 1.4 : La soluzione per riparare giochi corrotti sulle tue cartucce 3DS

In questa notizia si parla di: cartridge - fixer - tool - soluzione

