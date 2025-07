Zaniolo multa da 15mila euro per la lite con i Primavera della Roma

Nicolò Zaniolo si trova al centro di una nuova controversia, dovendo pagare una multa di 15.000 euro per la lite con i giovani della Roma negli spogliatoi del Viola Park. L’accordo raggiunto con la Procura federale e il suo pentimento pubblico hanno evitato sanzioni più severe come la squalifica. Durante l’interrogatorio, Zaniolo ha...

Nicolò Zaniolo dovrà pagare un’ammenda di 15.000 euro per l’episodio avvenuto lo scorso 25 maggio negli spogliatoi del Viola Park, dopo una discussione accesa con due giocatori della Primavera della Roma. Lo riferisce La Gazzetta dello Sport, spiegando che l’ex giallorosso ha raggiunto un accordo con il capo della Procura federale, Giuseppe Chinè, evitando così una squalifica. L’accordo e il pentimento pubblico. Durante l’interrogatorio, Zaniolo ha mostrato pentimento per quanto accaduto, pur evidenziando di aver reagito a provocazioni. Chinè ha chiesto che il calciatore si scusasse pubblicamente, cosa avvenuta il 10 giugno tramite un lungo post sui social. 🔗 Leggi su Sololaroma.it © Sololaroma.it - Zaniolo, multa da 15mila euro per la lite con i Primavera della Roma

In questa notizia si parla di: zaniolo - euro - primavera - roma

Alla Roma 20 milioni di euro, di cui circa 9 di plusvalenza. Articolo a cura di Iacopo Mirabella Vai su Facebook

Zaniolo patteggia: 15mila euro per lo scontro con i due Primavera della Roma; Zaniolo verso patteggiamento per scontro con Primavera Roma; Zaniolo patteggia per la rissa con i Primavera della Roma e sogna il Psv.

Zaniolo verso patteggiamento per scontro con Primavera Roma - Nicolò Zaniolo dovrebbe pagare una multa di 15mila euro per i fatti avvenuti negli spogliatoi del Viola Park in occasione della gara primavera tra Fiorentina e Roma. Scrive ansa.it

Rissa con i Primavera della Roma, Zaniolo patteggia 15mila euro di multa - 000 euro la vicenda legata all’alterco avvenuto il 25 maggio al Viola Park, con due calciatori della Primavera della Roma. Riporta msn.com