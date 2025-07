Il Gatto col Cappello | Il trailer del nuovo film d’animazione

Preparati a entrare nel magico mondo de Il Gatto col Cappello! Warner Bros. Pictures ha svelato il trailer ufficiale del nuovo film d’animazione, ispirato ai celebri racconti di Dr. Seuss. Diretto da Alessandro Carloni ed Erica Rivinoja, questa avventura targata Warner Bros. promette di incantare grandi e piccini nel 2026. Nel film, il nostro eroe affronta la sua...

Warner Bros. Pictures ha condiviso in rete il trailer ufficiale di Il Gatto col Cappello, il film d’animazione ispirato ai racconti del Dr Seuss. Diretto da Alessandro Carloni ed Erica Rivinoja, il film d’animazione targato Warner Bros. Pictures Animation porterà sul grande schermo dal 2026 il celebre personaggio nato dallo stravagante mondo letterario di Dr. Seuss con la voce originale di Bill Hader. Nel film, il nostro eroe affronta la sua missione più difficile di sempre per conto dell’I.I.I.I. (Istituto per l’Istituzione dell’Immaginazione e dell’Ispirazione Srl): rallegrare Gabby e Sebastian, due fratelli alle prese con il trasferimento in una nuova città. 🔗 Leggi su Universalmovies.it © Universalmovies.it - Il Gatto col Cappello | Il trailer del nuovo film d’animazione

