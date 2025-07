Brad Pitt loda Maestro di Bradley Cooper | Uno dei migliori film del decennio

La star di C'era una volta a. Hollywood e Ocean's Eleven ha usato parole al miele nei confronti del film su Leonard Bernstein. Secondo Brad Pitt, l'Academy dovrebbe riconoscere maggiormente il talento di Bradley Cooper, sostenendo che Maestro avrebbe meritato di vincere l'Oscar al miglior film. Ospite del podcast New Heights, Pitt ha lodato la seconda regia di Cooper nel biopic su Leonard Bernstein definendo Maestro, dal suo punto di vista, uno dei migliori film del decennio. I complimenti di Brad Pitt a Maestro e il prossimo progetto di Bradley Cooper Brad Pitt ha scherzato sulle tante nomination della star di Una notte da leoni:"È stato nominato per la 'diciannovemillesima' volta. 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Brad Pitt loda Maestro di Bradley Cooper: "Uno dei migliori film del decennio"

