M3GAN 2.0 ha fatto flop perché abbiamo pensato troppo al personaggio svela Jason Blum

M3GAN 2.0, nonostante l’attesa, ha deluso al botteghino, spingendo Jason Blum a riflettere sui motivi di questo insuccesso. Secondo il produttore, la chiave del fallimento risiede nel concentrarsi troppo sul personaggio, trascurando altri aspetti fondamentali della narrazione. Ma cosa può insegnarci questa esperienza? Scopriamo insieme le sue spiegazioni e le lezioni da trarre per il futuro del franchise.

Il produttore ha spiegato quello che, secondo lui, non ha funzionato nel secondo capitolo del franchise dopo il successo del primo film. Uscito lo scorso 27 giugno, M3GAN 2.0 ha fatto registrare degli incassi davvero deludenti, tanto da spingere il produttore Jason Blum a parlare pubblicamente di ciò che, secondo lui, non ha funzionato. Al podcast The Town, Blum ha fornito la propria interpretazione al motivo per il quale, dal suo punto di vista, il film non sta funzionando, anche in rapporto al primo capitolo. Jason Blum spiega il flop di M3GAN 2.0 "Pensavamo tutti che M3GAN fosse come Superman" ha detto Blum riferendosi all'approccio della sua casa di produzione Blumhouse al sequel, in cui Allison Williams e Violet McGraw hanno ripreso . 🔗 Leggi su Movieplayer.it