Tvplay.it - Milan scatenato sul mercato, pronto il doppio colpo: si chiude ad oltre 60 milioni

Leggi su Tvplay.it

Ilsi candida ad essere la grande regina degli ultimi giorni di calcio. La società è pronta ad accontentare i tifosi. Dopo mesi di polemiche e una società costantemente sotto attacco ila cambiare totalmente tono. Gli ultimi di giorni disi preannunciano roventi e la squadra potrebbe rinforzare la rosa con importanti innesti, specialmente per il reparto offensivo. Dopo Walker il club rossonero non ha alcuna intenzione di fermarsi.sulil: siad60(Lapresse) TvPlayE’ ormai risaputo del forte interesse delper l’attaccante Santiago Gimenez, bomber messicano del Feyenoord e giovane stella di caratura internazionale. Parliamo di undi rilievo ma non l’unico e la società è pronta ad effettuare unche avrebbe davvero del clamoroso.