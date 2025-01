Ilgiorno.it - Il lavoro senza barriere. I dipendenti speciali: "Ripartire dall’inclusione"

Collocamento mirato, accompagnamento ai datori diper superare pregiudizi e costruire percorsi di inserimento vincenti. Questa la ricetta per il successo, dettata dal tavolo operativo “Lift“ della provincia di Monza e Brianza nel settore disabili, finanziato dal Fondo regionale dei contribuiti esonerativi dei datori die dalle sanzioni per il mancato rispetto del collocamento mirato. Se ne è parlato ieri durante il tavolo diprovinciale periodico Restart. Nel 2024 sono state avviate alcirca 700 persone, mentre agli esordi del servizio, nel 2010, erano circa 200. Per i servizi alle persone, come ha sottolineato Gianpaolo Torchio, neo-direttore del settoredella Provincia, sono stati messi a disposizione dal fondo 2,8 milioni di euro (tra valutazione del potenziale lavorativo, servizio di accompagnamento, ricerca e inserimento), più altri 1,8 milioni per i servizi alle imprese (fra formazione, informazione, incentivi all’assunzione e strumenti per la crescita organizzativa).