Lettera43.it - Groenlandia, «telefonata di fuoco» tra Trump e la premier danese Frederiksen

Leggi su Lettera43.it

Donaldha avuto una conversazione telefonica di 45 minuti «andata molto male» con la prima ministraMette, durante la quale ha affermato di essere seriamente intenzionato a ottenere il controllo della, territorio autonomo della Danimarca. Lo riporta il Financial Times, citando cinque funzionari europei a conoscenza del contenuto della conversazione, avvenuta la settimana scorsa.Mette(Getty Images).Le fonti del Financial Times: «aggressivo e polemico»Secondo quanto riferiscono i funzionari europei, che hanno parlato di «di»,ha usato un linguaggio «aggressivo» e «polemico». Il presidente Usa, spiegano le fonti del Financial Times è stato «irremovibile» sulla volontà di prendere il controllo della: «È stata una doccia fredda.