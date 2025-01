Isaechia.it - Grande Fratello, un nuovo aereo sorvola la casa di Cinecittà per Mariavittoria e Alfonso: la reazione di Tommaso

Questa mattina, sopra ladelè volato unperMinghetti eD’Apice.“Mv con Alf brilli di +“, il testo riportato sullo striscione che si conclude con la firma del fandom #Mavonso che supporta la coppia formata da. I due, in passato, hanno mostrato una particolare complicità che, tuttavia, non si è trasformata in una vera e propria frequentazione. La dottoressa in medicina estetica, impegnata conFranchi, aveva ammesso di nutrire un interesse per l’ex concorrente di Temptation Island che aveva da poco chiuso definitivamente con l’ex Federica Petagna. Nonostante l’attrazione per, la trentenne scelse di non interrompere la frequentazione con l’idraulico mettendo fine alla conoscenza con il napoletano.A distanza di mesi, però, alcuni telespettatori delcredono ancora che tra i due possa nascere una bella storia d’amore.