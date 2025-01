Iltempo.it - C'era una volta la scuola. Feltri: quei giovani arrabbiati tra rime e colpi di coltello

C'era un tempo in cui laera un luogo ambito e rispettato, fatto di insegnanti motivati e ragazzini perbene che si abbeveravano di nozioni e conoscenza. Poteva non piacere. Ma era comunque un'istituzione inviolabile dove la maggior parte degli alunni rigava dritto e i pochi intemperanti venivano puniti con un 4 in condotta o con la sospensione. Oggi le scuole paiono schegge impazzite. Si entra con l'elmetto e non si sa se si uscirà vivi. I ragazzini si presentano in classe armati per intimorire i compagni o fare i gradassi. Qualcuno con la pistola scacciacani comprata su internet con gli spicci di mamma. Qualche altro con ilsfilato dalla cucina di casa da far luccicare sotto il banco. Sono mossi dalla rabbia. Sono intrisi di indifferenza. Mollano pugni e spintoni. Minacciano sfracelli.