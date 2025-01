Calciomercato.it - Bufera durante Napoli-Juve: “Al City anche Koopmeiners”

Leggi su Calciomercato.it

L’olandese dominante dell’Atalanta non si è ancora visto allantus, ma resta uno dei titolarissimi della squadra di Motta impegnata adesso in casa delin ombra nel primo tempo del big match del ‘Maradona’ tra ile lantus. Il tuttocampista olandese si è fatto notare solo per un tiro finito alle stelle, per il resto la sua prestazione è stata al di sotto della sufficienza. Come tante altre da quando veste la maglia della, dove fin qui non si è ancora visto il giocatore dominante ammirato all’Atalanta.bocciato dai tifosi bianconeri (LaPresse) – Calciomercato.itfa infuriare i tifosi bianconeriè stato criticato pesantemente dai suoi stessi tifosi. Su X si sprecano i commenti contro il classe ’98, che nonostante le prove non all’altezza rimane uno dei titolarissimi della squadra di Thiago Motta.