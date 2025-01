Va via e non torna Amici l’alunno lascia la scuola improvvisamente

Leggi su Caffeinamagazine.it

Un ballerino delladiè stato costretto a interrompere il suo percorso nel talent show di Canale 5 a causa di un infortunio. Durante una lezione, infatti, il giovane artista ha subito un infortunio che ha reso necessario un intervento chirurgico. Il recupero post-operatorio richiederà un periodo di riposo di almeno sette settimane, costringendo il ballerino ad abbandonare temporaneamente la. Una notizia inaspettata ha scosso ladi24: Alessio Di Ponzio, uno dei ballerini più promettenti di questa edizione, è stato costretto are il talent a causa di un infortunio che lo terrà lontano dalle scene per diversi mesi. La decisione è stata comunicata durante l’ultima puntata del programma da Maria De Filippi, che ha però dato ad Alessio una rassicurazione: il ballerino potrà ripresentarsi il prossimo anno per riprendere il suo percorso interrotto.