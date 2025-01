Zonawrestling.net - Raquel Rodriguez: “Voglio vincere di nuovo i titoli di campionesse di coppia femminili insieme a Liv Morgan”

è una delle lottatrici più famose e talentuose all’interno della WWE. Dopo aver passato un 2024 fatto di alti e bassi, con periodi di pausa dovuti alla MCAS, è determinata a iniziare il 2025 alla grande.Durante un’intervista al Battleground Podcast la texana ha parlato dei suoi obiettivi per quest’anno, fra i quali rientra quello di diventare per la terza volta campionessa dia Liv: “sicuramentenuovamente ididiassieme alla mia amica Liv, così da diventarediper la terza volta. Questo è un obiettivo che sicuramente abbiamo, e speriamo di iniziare a perseguirlo presto.” ha dichiarato la, che però non si farebbe problemi a proseguire la sua carriera da sola: “un titolo in singolo è un altro obiettivo che spero di raggiungere quest’anno.