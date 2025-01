Ilgiorno.it - Morte di Jennifer, ritirata la patente al ragazzo di 22 anni che guidava la Bmw

Lecco, 24 gennaio 2025 – Alla fine è stataladi guida al conducente della Bmw Serie 1 a bordo della quale si trovava ancheAlcani, la 13enne morta dopo sei giornidi agonia a seguito dell'incidente avvenuto prima dell'alba del 10 gennaio ad Abbadia Lariana. Il provvedimento è stato preso dalla Prefettura, che ha disposto la sospensione e quindi il ritiro dellaal giovane lecchese di 22che quella nottel'auto, di proprietà della famiglia del 19enne che si trovava accanto a lui. Una volta completata la prima serie di accertamenti, è stato disposto il ritiro, in attesa degli sviluppi dell'inchiesta penale. Spetterà ora alla Procura decidere se chiedere eventuali misure cautelari restrittive nei confronti del 22enne. “La vita non è fatta di like, custoditela”: l’appello al funerale diAlcani, morta a 13nell’incidente ad Abbadia In base a una prima ricostruzione, l'auto procedeva ad alta velocità e la notte dell'accaduto erano stati postati anche dei video sui social poi cancellati, ma presumibilmente nel frattempo acquisiti dai magistrati.