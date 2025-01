Oasport.it - Jannik Sinner travolge un coriaceo Shelton e sfiderà Zverev in finale agli Australian Open

Leggi su Oasport.it

Un anno dopo,torna in. Seconda volta consecutiva all’ultimo atto per il numero 1 del mondo, che batte Benper 7-6(2) 6-2 6-2, chiude il torneo dell’americano e aspetta ora solo le 9:30 di domenica mattina, quando ci sarà la sfida ad Alexander. Quella con il tedesco sarà la primaSlam tra numero 1 e 2 del mondo da Wimbledon 2023 (Alcaraz-Djokovic); a Melbourne non accadeva dal 2019 (Djokovic-Nadal). Il tutto in 2 ore e 33 minuti.Nel primo setparte (anche troppo) piano: tanti errori, passante di dritto die break a 30. Di errori ce ne sono tanti in questa fase,manca varie occasioni per rientrare subito, poi ricomincia a ritrovare il suo gioco e si libera di molti problemi, come anche dello svantaggio, che annulla senza troppi complimenti.