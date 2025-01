Zon.it - Il Volo porta il pubblico campano verso le stelle

Quando Piero Barone, Ignazio Boschetto e Gianluca Ginoble salgono sul palco, il tempo sembra fermarsi. Ieri sera, giovedì 23 gennaio, il PalaSele di Eboli è stato travolto da un’ondata di emozioni che ha lasciato ilsenza fiato. Parte del tour “Tutti Per Uno – Ad Astra Live Nei Palasport”, lo show è stato un viaggio tra tradizione e innovazione, che ha saputo accendere i cuori e far salire i brividi sin dalle prime note.“Abbiamo un grande rapporto con il, non vediamo l’ora di poterci esibire a Eboli,” avevano dichiarato i tre artisti prima dello spettacolo. E quelle parole sono diventate realtà: per oltre due ore, le straordinarie voci de Ilhanno avvolto la platea, creando un’atmosfera carica di magia.Foto di Alfonso Maria Salsano e Angelo TortorellaBrani inediti tratti dall’album “Ad Astra” si sono alternati ai grandi classici che hanno segnato i 15 anni – quasi 16 – di carriera del trio.