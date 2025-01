Secoloditalia.it - Galli Della Loggia ribalta Montanari: “Più di 200 agenti feriti e parli di regime poliziesco? (video)

Corrado Formigli credeva di parlare di uno “Stato di Polizia” creato dal governo da mettere al centro del dibattito di Piazza Pulita. Ma si trova di fronte un Ernestoche fa a fettinee l’assunto di fondo del dibattito. L’editorialista del CorriereSera fa nero in punta di fioretto il rettore rosso dell’Università di Siena che spara a zero conto il governo e dl sicurezza. “Cosa pensa di questo clima contro le occupazioni delle università e le manifestazioni che si sta creando?”, chiede il conduttore in chiave anti-poliziesca. L’espressione attonita dinello studio è tutta un programma: “Io francamente sento un clima di manifestazioni che hanno un andamento che finisce nella violenza; in cui non mi pare che sia la polizia che comincia a caricare.