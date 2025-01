Ilrestodelcarlino.it - Facilitatori digitali in Comune. Sportello ai servizi demografici

Duea disposizione dei cittadini, per aiutarli a familiarizzare con la sfera del digitale, gestire attività o attivare Spid e carta d’identità elettronica. Questa la novità aideldi Macerata, con i ragazzi volontari delo civile digitale a ricoprire il nuovo ruolo. "Negli ultimi anni, ilo civile ha rappresentato un’importante opportunità per i giovani di impegnarsi attivamente nella comunità, apportando il loro contributo in diversi settori, tra cui quello amministrativo", interviene l’assessore aie statistici, Marco Caldarelli. "La scelta di unire ilo civile allodigitale dei– prosegue l’assessore – si rivela vantaggiosa sia per i giovani che per la cittadinanza. I ragazzi possono approfondire le loro conoscenze informatiche, migliorare le capacità relazionali e sviluppare un senso di responsabilità e impegno civico; i cittadini possono beneficiare di uno più efficiente e accessibile.