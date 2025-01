Romadailynews.it - Cina: lancia nuovo satellite di prova per tecnologie di comunicazione

Ieri laha inviato nello spazio undiper ledidal Centro di lancio satellitare di Xichang, nella provincia sud-occidentale del Sichuan. Ile’ statoto da un razzo vettore Long March-3B alle 23:32 (ora di Pechino) ed e’ entrato nell’orbita prevista con successo. Secondo il centro di lancio, ilsara’ utilizzato per le comunicazioni satellitari, i servizi radiotelevisivi e di trasmissione dati. Servira’ anche come piattaforma per testare e convalidare lecorrelate. Questo lancio costituisce la 558ma missione dei razzi vettori della serie Long March. Agenzia Xinhua