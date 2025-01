America’s Cup 2027 cos’è successo tra INEOS e Ben Ainslie | nascono due team battaglia legale in vista

Leggi su Sportface.it

L’uomo più ricco del Regno Unito che scarica un velista quattro volte campione olimpico. La separazione tra Sir Jim Ratcliffe e Sir Ben, che ha diviso in due la galassia diBritannia, rischia di abbattersi sull’Cup e rallentare il percorso verso la prossima edizione della più antica competizione sportiva internazionale ancora esistente, in programma (secondo i piani) nelin una sede ancora da stabilire. In sintesi questi sono i fatti: dopo tre tentativi falliti di conquistare l’Cup (2017, 2021, 2024), Jim Ratcliffe decide di separarsi da Bencon un comunicato nel quale annuncia di partecipare “alla sfida per la 38aCup con il nome diBritannia dopo la separazione da Sir Ben. Purtroppo,Britannia e Sir Ben non sono riusciti a trovare un accordo sui termini per andare avanti dopo la conclusione della 37aCup a Barcellona.