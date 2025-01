Puntomagazine.it - Allattamento: UNICEF Italia nomina l’azienda sanitaria Friuli occidentale “Comunità Amica dei Bambini e delle Bambine”

nuova riconferma degli Ospedali di Pordenone e San Vito al Tagliamento, come “Ospedali Amici dei”Oggi a Pordenone si tiene la cerimonia di riconoscimento da parte dell’delOccidentale come “dei” e la riconferma degli Ospedali di San Vito, il Santa Maria dei Battuti e l’Ospedale Santa Maria degli Angeli di Pordenone come “Ospedali Amici dei”.Intervengono: Maddalena Casarotto, Ginecologa SC Ostetricia e Ginecologia Pordenone; Lauretta Carlon, Presidente del Comitato RegionaledelVenezia Giulia; le Referenti delOccidentale: Giada Casetta, Valentina Moretti, Veronique Santarossa, Federica Braida; Jessica Ngalikpima, Pediatra di Libera Scelta; Sergio Salteri, Medico di Medicina Generale; Jessica Greguol, AssistentePromozione alla Salute; Alba Baccin, Mamma alla Pari; l’Artista multimateriale Ugo Furlan, l’Operatrice museale Mara Prizzon.