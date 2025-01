Ilfattoquotidiano.it - Stellantis, perché Elkann corteggia Trump? La lezione di Marchionne, la cassaforte Jeep da salvare e la piazza Usa in crisi: i motivi del flirt

“Noi siamo sempre stati filogovernativi. Voi scegliete, noi ci adattiamo”. Era il 2018 quando, in una Balocco addobbata a festa, Sergioannunciava il nuovo piano industriale ma soprattutto l’azzeramento del debito netto dell’allora FCA. Indossando anche una cravatta di Zegna, accessorio che non aveva mai usato nei dieci anni precedenti, come da promessa in caso di risanamento dei conti. Nella foto lo vedete, con John, mentre scherza proprio su questo. La frase fu pronunciata in risposta a un cronista che gli aveva chiesto cosa ne pensasse del primo governo Conte, appena insediatosi. E fu la sintesi della filosofia sabauda che per cent’anni aveva ispirato l’azione dei manager del Lingotto: noi stiamo dalla parte del potere, qualsiasi esso sia. Concetto quanto mai attuale.Curiosamente, il presidente Usa era Donald