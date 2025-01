Ilnapolista.it - Scontri, il proprietario del pub a Roma: «È trent’anni che siamo qui, per me avevano un appuntamento tra loro»

Per il match tra Lazio e Real Sociedad ci sono stati nella nottetra le due tifoserie a. I feriti sono tutti spagnoli, si indaga se l’agguato fosse già programmato da tempo.Sportmediaset riporta le parole di Fabio,del pub Finnegan nel rione Monti a, che è ancora scosso nel racconto di quanto accaduto ieri sera:«Sembrava una guerra, sentivamo i botti delle bombe carta, le urla: ‘Ammaziamoli tutti!’.a Monti nel pub Finnegan, noi eravamo dentro a vedere le partite di Champions, fuori si sono daticirca 70 supporters della Real Sociedad, non erano nel pub ma fuori sulla scalinata. Sono stati due ore tranquilli ma poi sono arrivate delle persone, noi cichiusi dentro. Hanno acceso fumogeni e non abbiamo visto nulla. Urlavano, era una guerriglia, noi cibarricati dentro e sentivamo le esplosioni dei bomboni e delle bombe carta.