Oasport.it - LIVE Bolelli/Vavassori-Goransson/Verbeek 2-6, 6-3, 0-1, Australian Open 2025 in DIRETTA: ci si gioca la finale in un set!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA0-1 Seconda a tutta sulla riga e smash vincente. Bravi loro.A-40 Continua a non riuscire a risponderecome sa. Qui con alcuni miracoli lo scambio si è proteso ma non si è maito alla pari.40-40 Risposta lungoriga sulla riga di rovescio del piemontese!A-40 Risposta non incisiva di rovescio di, facile preda di.40-40 Bene con la risposta! Altra parità.A-40 Smash vincente in arretramento.40-40 Fallo di piede, doppio fallo!Seconda40-30 Erroraccio super gratuito di dritto diin palleggio.30-30 Doppio fallo (3°).30-15 Stavolta non trema di volo lo svedese.15-15 Bruttissima volèe dida ottima posizione.15-0 Si parte conalla battuta, che stavolta non inaugura il primo turno di servizio del set con un doppio errore, bensì con una prima ottima.