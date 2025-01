Ilgiorno.it - La mano sotto il vestito, il muro di uomini, gli incubi. Molestie di capodanno in Duomo, parla un’altra vittima

Milano, 23 gennaio 2025 – Sulle violenze di, Procura e Squadra mobile, prima di ascoltare nuovamente i racconti delle vittime, stanno cercando, attraverso software specifici e l’uso dell’intelligenza artificiale applicata su ore e ore di immagini delle telecamere di sorveglianza e altri video di cellulari, di arrivare alle identificazioni degli autori delle violenze, lavorando sui volti e soprattutto sugli abiti indossati. Tre le denunce raccolte finora, con racconti degli abusi messi in atto da un “” di trenta-quaranta persone, e cinque gli episodi su cui i pm stanno indagando, alcuni con più di una. La folla in piazzaa Milano la notte di San Silvestro Questa sera alla trasmissione “Diritto e Rovescio” hato la ragazza di Reggio Emilia che, con il suo fidanzato era in piazzaquella notte.