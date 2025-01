Tvzap.it - “Grande Fratello”, colpo di scena in semifinale: gli altri concorrenti non la prenderanno bene

News Tv. Nelle ultime ore sarebbe spuntata fuori una clamorosa ipotesi in vista delladel ““. Se l’indiscrezione dovesse essere confermata sarebbe sicuramente un bruttoper idel noto reality show di Canale 5. Un vero e proprio scossone che potrebbe rompere definitivamente gli equilibri – già labili dopo il ripescaggio della scorsa settimana – nella casa del “”. (Continua.)Leggi anche: “”, è bufera dopo l’annuncio dei ripescaggi: cosa succedeLeggi anche: Totti e Ilary Blasi, il duro sfogo di Alberto Matano a “La vita in diretta”Tutto sulla diciottesima edizione del “”La diciottesima edizione del “” resterà senza dubbio nella storia del programma. L’edizione del reality show va in onda su Canale 5 dal 16 settembre 2024.