Secoloditalia.it - Festa della polizia di Verbania, cucinano i detenuti: dissenteria per tutti, trovate boccette di lassativi

Metti una sera a cena, con i poliziottiMunicipale a fare gli anfitrioni, e alcunia cucinare, anche per gli amministratori locali. Ed è subito, una volta tornati a casa. Potrebbe essere stato un lassativo versato in alcune pietanze ad aver provocato una serie di malesseri ai partecipanti al pranzo per laannualelocale del Piemonte che si è svolta lunedì. Il sospetto è legato al ritrovamento di alcuneall’esterno di un locale di.Lamunicipale die laLa notizia è riportata dall’edizione locale online del quotidiano La Stampa secondo cui le persone colpite sarebbero state una trentina. Sull’episodio sono in corso le indagini dei carabinieri a cui è stata presentata denuncia. Dai primi accertamenti, a quanto si apprende, nelle cucine del locale tutto sarebbe risultato regolare.