Ilgiorno.it - Copiano, incidente tra monopattino e furgone: morto Giovanni Somma, era padre di tre figli

(Pavia) – Era originario di Palermo e lascia la moglie e tre, il sessantenne di Maghernodopo lo schianto, avvenuto martedì pomeriggio sulla Sp9 a, tra ilsu cui viaggiava e uneradi due ragazzi di 28 e 26 anni e di una ragazza 20enne. Pare che usasse ilda qualche mese, da quando era rimasto senza l’auto per un altro scontro frontale. “Il precedente- conferma il sindaco di Magherno,Amato - aveva coinvolto un dipendente del Comune di Vistarino. Ma, al di là dei danni ai mezzi, quella volta era andata bene per i conducenti”. “La famiglia – ricorda sempre Amato – si era trasferita qui a Magherno nel 2016. Provenivano da Cesano Boscone. Siamo immensamente dispiaciuti per l’accaduto, la seconda tragedia in pochi giorni che ci coinvolge.