Quotidiano.net - A Masterchef torna il “terrore” di tutti gli aspiranti cuochi: il temibilissimo Iginio Massari

Leggi su Quotidiano.net

Questa sera, i riflettori diItalia si accenderanno su uno dei momenti più attesi della stagione: l'arrivo del celebre pasticcere. Conosciuto per il suo rigore e la sua maestria,rappresenta una figura quasi mitologica nel panorama culinario italiano. La sua presenza incute timore tra i concorrenti, che sanno che ogni sua valutazione è frutto di anni di esperienza e di una dedizione maniacale alla perfezione. Chi è, nato a Brescia nel 1942, è considerato uno dei migliori pasticceri al mondo. La sua carriera è costellata di successi e riconoscimenti, tra cui oltre 300 premi in concorsi internazionali. La sua pasticceria, la Pasticceria Veneto, è un punto di riferimento per gli amanti dei dolci e ha contribuito a elevare la pasticceria italiana a nuovi livelli di eccellenza.