Zelensky chiede 200 mila militari all'Europa: l'Italia tra dissenso e dubbi

Il presidente ucraino Volodymyrha lanciato un appello senza precedenti ai Paesi dell’Unione Europea: almeno 200truppe europee dovrebbero essere schierate per garantire la sicurezza dell’Ucraina in caso di una tregua con la Russia. La richiesta, resa nota tramite un video ufficiale diffuso da Kiev, ha immediatamente suscitato un acceso dibattito a livello internazionale e, in particolare, in Italia.ha motivato la richiesta con la necessità di prevenire una nuova invasione da parte delle forze russe e di assicurare che una potenziale tregua venga rispettata. “La presenza di una forza multinazionale europea non solo rafforzerebbe la nostra sicurezza, ma manderebbe anche un chiaro segnale a Mosca che l’Europa è unita nella difesa dei suoi valori fondamentali” ha dichiarato il presidente ucraino.